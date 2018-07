Caio Fernando Abreu é tema de exposições e peças de teatro em São Paulo

Caio Fernando Abreu Foto: Dulce Helfer

O escritor Caio Fernando Abreu, cuja morte completa 20 anos no dia 12, vai ganhar uma programação especial a partir deste fim de semana, em São Paulo. O Museu da Imagem e do Som (MIS), o Museu da Diversidade Sexual e o Teatro Sérgio Cardoso promovem a Semana Caio Mon Amour, de 11 a 17 de setembro, sobre a vida e a obra do autor de Morangos Mofados, Ovelhas Negras e O Ovo Apunhalado.

Cada local vai oferecer uma programação diferente. A abertura oficial será no domingo, 11, às 15h, com a inauguração de uma exposição no Museu da Diversidade Sexual que trará fotos e textos de Caio, além de atividades interativas para a criação de poemas. Na ocasião, estarão presentes a irmã de Caio, Cláudia Abreu Cabral, e a curadora Paula Dip, amiga pessoal do escritor e autora de Para Sempre Teu, Caio F.

O MIS terá uma programação cinematográfica no dia 17, sábado. Serão exibidos curtas e longas-metragens sobre Caio Fernando Abreu, como Sargento Garcia, baseado no conto homônimo, e o documentário Para Sempre Caio F., inspirado no livro homônimo de Paula Dip, curadora da mostra. Após os filmes, haverá bate-papo com cineastas e amigos do escritor.

Já o Teatro Sérgio Cardoso vai abrigar uma série de espetáculos teatrais e de dança com base em obras do escritor gaúcho. No dia 15, quinta-feira, às 21h, a cantora Cida Moreira fará um show com o cantor Thiago Pethit.

Semana Caio Mon Amour

Museu da Diversidade Sexual - exposição fotográfica

Onde? Rua do Arouche, 24 - piso mezanino da estação República do metrô

Quando? 11 de setembro, domingo, às 15h (em cartaz até 28 de janeiro de 2017). Horário: terça a domingo, das 10h às 18h

Quanto? Grátis

MIS - mostra de filmes

Onde? Avenida Europa, 158 - Jardim Europa

Quando? 17 de Setembro, sábado, a partir das 15h

Programação no link

Quanto? Grátis

Teatro Sérgio Cardoso - semana de teatro e dança

Onde? Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista

Quando? 12 - 17 de setembro

Programação no link

Quanto? R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)