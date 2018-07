Café em Taiwan faz esculturas de pets dos clientes com espuma de leite

Um café em Taiwan se especializou em fazer arte na espuma de leite dos seus lattes. Foto: Facebook/My-cofi-116728305117302

Em cafeterias mais modernas, é comum ver baristas que fazem pequenas artes no latte, o tradicional espresso que conta com espuma de leite no topo.

Mas um café em Taiwan, o My cofi, está levando isso a um outro nível e fazendo sucesso nas redes sociais: os baristas do local conseguem fazer artes em 3D e desenham qualquer coisa, desde o rosto do consumidor até seu bichinho de estimação, passando por outras coisas como personagens de filmes e frases.

As artes que fazem mais sucesso são as que envolvem os pets das pessoas que frequentam o café, mas chama atenção a variedade temática com que os baristas têm de lidar.

Veja abaixo algumas das melhores artes que eles fizeram.