Cães viram super-heróis em calendário e agenda de Ong

Super-heróis são temas do calendário e da agenda 2017 da Ong Patas Dadas Foto: Renata Augustin/Divulgação

Com avaliação, alguns traços da trajetória de animais abandonados podem ser desvendados. A maior parte, contudo, costuma ficar em branco. Diante desse mistério, a Ong Patas Dadas convidou ilustradores para recriar a história de 12 cachorros atendidos pela entidade.

O resultado são um grupo de super-heróis caninos, com uniformes coloridos e disposição para conseguir um novo lar. As imagens ilustram o calendário e a agenda da Ong, que atua em Porto Alegre há sete anos.

“Pensamos em nossos cães como heróis. A personalidade de cada um é tão marcante e única que, nesse projeto, se tornaram os seus superpoderes”, diz a entidade. Tanto no calendário quanto na agenda, a fotografia customizada, informa a idade estimada e o tempo de espera do animal pela adoção.

Cão Pijamas ganhou um uniforme especial, com ilustração de André Mello Foto: Renata Augustin/Cusco Pics/Divulgação

O mês de novembro, por exemplo, traz uma ilustração do cachorro Pijamas, recolhido pelo Patas Dadas há três anos. No desenho, de André Mello, ele sobrevoa uma cidade enquanto veste, além de uma capa, calça e touca de dormir. Já o cão Bamboo, estrela do mês de fevereiro, ganhou um chapéu parecido com o do personagem Thor, com ilustração de Diego Castria.

À venda no site da Ong, o calendário e a agenda custam, respectivamente, R$ 10 e R$ 20. O projeto gráfico é de Helene Stadtlander, do Estúdio Santa Flora, e as fotos de Renata Augustin, do Cusco Pics.

Cão Bamboo ganhou um capacete em ilustração de Diego Castria Foto: Renata Augustin/Cusco Pics/Divulgação