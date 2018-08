Cães viajam pelos Estados Unidos após serem adotados em deserto

Sedona e Zeus foram encontrados no deserto do Arizona Foto: Instagram / @jordankahana

Jornan Kahana, um americano de 30 anos, dirigia ao longo de uma estrada no deserto do Arizona, nos Estados Unidos, quando encontrou dois filhotes abandonados. Sem pensar duas vezes, ele pegou os cachorros, que estavam muito desidratados, levou ao veterinário para o tratamento adequado e os adotou.

De acordo com o site BoredPanda, o caso aconteceu em dezembro de 2016 e desde então esse trio é inseparável - mesmo. Juntos, eles fizeram uma viagem de quase 50 mil quilômetros pelos Estados Unidos, percorrendo 35 Estados.

Para recordar os momentos divertidos com Sedona e Zeus, Jornan compartilha fotos e vídeos no Instagram e no Youtube.

Veja alguns registros dessa parceria pra lá de animada:

