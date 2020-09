Cães têm ‘currículo’ divulgado no Linkedin para estimular adoção

Pets têm 'currículo' divulgado no Linkedin para estimular adoção Foto: Pixabay/moshehar

Uma iniciativa que vem ajudando profissionais a se recolocarem no mercado de trabalho agora pode auxiliar também animais carentes a encontrarem um lar. Essa é a aposta da PremieRpet, que está usando a hashtag #AdoteUmCV em seu perfil no Linkedin para divulgar o currículo de cães e gatos para adoção.

São animais que aguardam por uma família nas ONGs parceiras do Instituto PremieRpet, braço social da empresa.

É o caso da Petit, uma cadela resgatada pela ONG APATA. Seu currículo está caprichado no Linkedin e revela que ela é carinhosa, inteligente, cheia de energia e está preparada para conquistar uma família cheia de amor.

“Queremos aproveitar a visibilidade do nosso perfil no Linkedin para incentivar a adoção responsável entre os usuários da plataforma. De forma bem humorada, mostramos que os animais que aguardam por um lar estão plenamente capacitados para desempenharem sua missão de melhores amigos. Eles só precisam de uma oportunidade para serem escolhidos”, afirma Madalena Spinazzola, diretora de planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieRpet.

Assim como a Petit, outros oito pets terão seus currículos divulgados nas próximas semanas. No total, serão seis cães e três gatos. Interessados em adotar poderão entrar em contato diretamente com as ONGs responsáveis, indicadas no final de cada currículo. Além desses pets, as ONGs abrigam outras centenas de cães e gatos que aguardam por adoção.