Cães são abandonados em frente à hospital veterinário em Londres

Filhotes abandonados em frente à hospital veterinário, em Londres. Foto: Instagram/ @rspca

Uma jaula preta foi avistada na beira de uma estrada de Londres, na Inglaterra, com seis cachorrinhos. Um motorista notou que os filhotes estavam próximos ao PDSA Pet Hospital, um hospital veterinário da região, e os levou para lá.

Os funcionários da clínica ficaram chocados com o estado dos animais e a maneira cruel como foram abandonados. Eles estavam com oito semanas de vida e extremamente abaixo do peso, sujos, infestados de pulgas, vermes e precisavam de assistência médica imediata.

Jaula em que os filhotinhos foram encontrados. Foto: Instagram/@rspca

“Limpamos os filhotes e demos água para hidratá-los, além de vacinas e vermifugações”, conta Georgina Roberts, veterinária do local. “É realmente triste que esses filhotes adoráveis tenham sido abandonados em condições tão terríveis. Isso reforça a necessidade de as pessoas esterelizarem seus cães para evitar ninhadas indesejáveis”, declarou a profissional.

Os funcionários do hospital encaminharam os cachorrinhos para o RSPCA, abrigo conhecido por cuidar de animais e encaminhá-los para adoção. No perfil oficial do abrigo no Instagram, seguidores se solidarizaram com a história dos seis filhotinhos.

Os filhotes - três ‘meninos’ e três ‘meninas’ - foram nomeados como Budd, Charlie, Montague, Chanel, Ella e Vicky. “Eles estão agora sob nossos cuidados. Estamos fazendo verificações de saúde para começar a busca por novas residências”, declarou o inspetor da RSPCA, Nick Wheelhouse.