Cães podem correr e brincar sem guia em trilha de Campos do Jordão

No dog day use, os cachorros podem usar a piscina, fazer trilha com lago e cachoeira e têm acesso ao restaurante e deck Foto: Rodrigo Agnelli/ Comportpet

Cães de diversas idades e raças e até mesmo alguns ‘cadeirantes’ curtiram a mata, o lago e uma pequena cachoeira no último sábado, 6, quando o projeto foi lançado. A trilha é liderada por Cleber Santos, especialista em comportamento animal e fundador da Comportpet. Os tutores acompanham o percurso para se divertir com seus pets, mas podem ficar tranquilos, pois quatro adestradores dão apoio no caminho e o sete mil metros quadrados do Hotel Surya-Pan, local onde ocorre o passeio, são murados.

Para participar do evento os cachorros precisam estar com as vacinas em dia e ter mais de seis meses. Se o cãozinho nunca teve uma experiência solto sem guia, o dog day use é uma oportunidade para ter essa vivência pela primeira vez em segurança. “Nós avaliamos a socialização do cachorro. Aqui é um centro de enriquecimento ambiental: tem sons, cheiros, animais com níveis de energia diferentes, o cansaço da trilha. Tudo isso muda o foco do cachorro”, diz Santos.

Todo o percurso da trilha é acompanhado por adestradores Foto: Rodrigo Agnelli/ Comportpet

Após a trilha os cães estão mais cansados e tranquilos e chega o momento dos tutores apreciarem o pôr do sol com direito a queijos e vinhos no restaurante e no deck. Mesmo nessas áreas os bichinhos são, mais que aceitos, acolhidos por toda a organização. Fernando Hernandez Júnior, diretor do hotel Surya-Pan, conta que o nome do local significa sol que ilumina todos e esse conceito guia a inclusão dos pets. “Com o tempo, percebemos que casais poderiam ter uma reconexão maior ao lado de seu melhor amigo, ou mesmo hóspedes individuais gostariam de ter a experiência da ‘cãovivência’”, afirma Hernandez,.

São três horas de trilha de nível médio de dificuldade, mas é possível fazer apenas a parte inicial do passeio que é mais fácil e curta Foto: Rodrigo Agnelli/ Comportpet

O dog day use no Surya-Pan custa R$ 200 para uma pessoa e seu pet; e R$ 350 para um casal e seu filho de quatro patas. Após a alta temporada, o passeio vai ocorrer uma vez por mês.

Repórter participou do evento à convite da Comportpet