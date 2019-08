Cães e gatos resgatados em Brumadinho serão colocados para adoção

Mais de 500 animais foram resgatados após o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, no início do ano. Foto: Divulgação Vale

Cães e gatos resgatados em Brumadinho poderão ser adotados durante a Feira de Adoção promovida pela Vale no dia 31 de agosto, das 9h às 13h, na Fazenda Abrigo de Fauna. O evento, aberto ao público em geral, contará com mais de 70 cães e 25 gatos, adultos e filhotes, que estão vacinados, castrados e vermifugados.

Em janeiro deste ano, uma barragem da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, localizada em Brumadinho, se rompeu, atingindo a área administrativa da empresa e a comunidade da Vila Ferteco. A tragédia deixou milhares de mortos. Muitos animais também morreram, mas mais de quinhentos foram resgatados, entre mamíferos, aves e répteis.

Dentre os animais disponíveis para adoção neste sábado estão aqueles resgatados nas áreas em contato com rejeito e também os que foram levados pela comunidade para o acolhimento pela Vale.

Cães e gatos, que por algum motivo não encontraram seus donos, serão colocados para adoção em Brumadinho. Foto: Divulgação/ Vale

As atividades de resgate, salvamento e cuidado dos animais atingidos em Brumadinho e proximidades são realizadas por mais de 20 equipes de veterinários, biólogos e profissionais de várias áreas do meio ambiente. Os atendimentos são realizados seguindo as premissas de protocolos técnicos e sanitários elaborados pelo CRMV, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).

Na época do rompimento da barragem, o E+ acompanhou o resgate dos animais e o trabalho da equipe da Defesa Civil na tentativa de salvar os bichinhos.

Assista ao vídeo:

Até o momento, 106 animais resgatados e acolhidos pela Vale foram devolvidos para seus donos. A empresa realizou uma campanha local para que os tutores identificassem os animais resgatados. A ação foi realizada por meio de carro de som, spots de rádio e também com livretos de fotos distribuídos nos pontos de atendimento em Brumadinho.

A espera de um novo lar

A Feira de Cães e Gatos, parte do acordo firmado junto ao Ministério Público de Minas Gerais, tem como objetivo conseguir um novo lar para os animais abrigados pela Vale na Fazenda Abrigo de Fauna e no Hospital Veterinário. Os animais adotados também receberão acompanhamento durante os seis primeiros meses para verificação das condições do novo lar.

Os candidatos à adoção passarão por entrevista e receberão uma cartilha sobre guarda responsável. Os interessados devem apresentar comprovante de residência e documento com foto.

Atualmente, mais de 500 animais, entre espécies domésticas e silvestres, estão na Fazenda Abrigo de Fauna. O local foi alugado pela Vale e possui instalações adequadas para acolher animais domésticos e silvestres, tais como ambulatório, farmácia, canil, gatil, currais, galinheiro e lagos. A Fazenda passou por vistoria do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).