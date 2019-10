Cães e gatos que foram abandonados participam de feira de adoção em São Paulo

Ampara Animal, em parceria com o Carrefour, realiza feira de adoção de 34 cachorros e 14 gatos, em São Paulo. Foto: Divulgação/Ampara Animal

Com o objetivo de encontrar um lar para 34 cachorros e 14 gatos, a Ampara Animal realiza em São Paulo neste sábado, 5, um evento de adoção no Carrefour da Avenida das Nações Unidas. A ação é uma parceria com o supermercado e espera estimular várias pessoas a tomarem a iniciativa de adotar.

“Temos percebido uma demanda bem interessante para adotar pets e é sempre muito gratificante ver a mobilização de todos por uma causa tão nobre”, conta Juliana Camargo, presidente e uma das fundadoras da associação.

Para atrair mais o público, o evento apresenta algumas atrações diferentes. Será exibido o 1º episódio do O Mundo Animal de Bibi, projeto da Ampara Animal voltado para conscientização infantil e o Dogão Ampara Animal, um cachorro de pelúcia de dois metros de altura e 1,5 metro de largura.

Além disso, painéis serão instalados e seis diferentes fotos de animais serão apresentadas. A pessoa escolhe o animal que quer interagir e um fotógrafo registra o momento. A pessoa poderá levar a foto de lembrança.

No espaço, brincadeiras de rua também estarão disponíveis para divertir toda a família, incluindo corda, corrida de saco, bambolê e amarelinha. Por fim, serão comercializados produtos e acessórios da Ampara Animal e parte da renda será revertida para a associação.

Serviço:

Adoção de Cães e gatos

Quando: Sábado, 5 de outubro, das 10h, às 17h.

Onde: Estacionamento do Shopping Carrefour da Chácara Santo Antônio

Endereço: Av. das Nações Unidas, 15187 - Chácara Santo Antônio, São Paulo