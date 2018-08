Cadelinha dá à luz oito filhotes em aeroporto dos Estados Unidos

Eleanor Rigby voltou para casa com oito filhotes (imagem ilustrativa) Foto: Pixabay/@Condoleeza

Uma cadelinha deu à luz oito filhotes no aeroporto internacional de Tampa, nos Estados Unidos, enquanto esperava para embarcar num voo com a dona no dia 25 de maio. Eleanor Rigby é o cão de serviço de Diane Van Atter.

Elas aguardavam pelo avião que as levaria de volta para casa, na Filadélfia, quando a cadelinha entrou em trabalho de parto. Karen James, madrasta de Diane, contou ao Tampa Bay Times que elas sabiam da gravidez do animal, mas acreditam que ela tenha tido um parto antecipado engatilhado pela agitação do aeroporto.

Os filhotes foram concebidos com a ajuda da brigada de paramédicos dos Bombeiros do aeroporto, que compartilharam a notícia em sua conta no Twitter. O trabalho de parto durou cerca de três horas e, a cada filhote nascido, o cão Nugget, pai das crias, pulava de alegria.

Diane disse que tem problemas de saúde e de mobilidade e que Nugget é treinado para ajudá-la, ao passo que Eleanor Rigby está em fase de treinamento, o que justificaria a presença dos animais no voo.

An air traveler’s service dog is delivering puppies now @FlyTPA We’re a full-service department! pic.twitter.com/4xlPixtcFn — Tampa Fire Rescue (@TampaFireRescue) 25 de maio de 2018

