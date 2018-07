Cadelinha abandonada viraliza na internet e recebe cuidados

Foto: Reprodução/Facebook

A foto de uma cadelinha abandonada olhando para a parede viralizou nas redes esta semana. Ela se chama June Cash e foi deixada em um abrigo na última quarta-feira, 14. Tammy Graves, fundadora da Fundação Haley Graves encontrou a fêmea de labrador em um abrigo quando foi tirar fotos de outros cães para adoção.

Tammy postou a foto em sua página do Facebook e escreveu que June havia sido deixada lá "sem ter a mínima ideia de seu destino". Ela usou o post para criticar o problema do abandono de animais. "Esta é a realidade da irresponsabilidade dos donos com seus animais de estimação e do sistema de abrigos." Segundo o relato de Tammy, a cadelinha estava com muito medo de se mexer ou fazer contato visual.

O post teve mais de 120 mil compatilhamentos, e Tammy continou contando a história de June em sua página. Nesta terça, 20, ela deu a boa notícia de que a cadelinha está sendo bastante mimada e vai ao veterinário todos os dias, sempre para receber um novo procedimento, como vacinas. Da última vez, ela teve uma folga ganhou um 'dia de spa'.

Veja os posts (em inglês)