Cadela some por cinco dias e é encontrada com ajuda de vizinhos após post no Facebook

A cadela Sophie, que ficou desaparecida por cinco dias, foi encontrada. Foto: Facebook/Albert Silver

A labradora Sophie, de 13 anos, desapareceu no dia 4 de janeiro, enquanto sua família estava na parte externa de casa tirando a neve. Quando a família viu que a cadela havia sumido, iniciou as buscas. Albert Silver, dono no animal, fez uma publicação no Facebook pedindo para que seus amigos avisassem se a encontrassem.

Leia também: Cadela é resgatada após ficar semanas ao lado de dona morta

A publicação foi compartilhada mais de 2 mil vezes e diversas pessoas desconhecidas se voluntariam a procurar pela cadela nas ruas de Woodstock, no Maine, Estados Unidos, mesmo sob as baixíssimas temperaturas. Foram quatro dias de busca e nada de Sophie aparecer e, por isso, Albert começou a pensar que ela havia morrido.

"Nós fizemos buscas a pé, de carro e de ski. Nós já estávamos convencidos de que ela havia morrido", disse Albert ao News Center Maine. Para surpresa dele, porém, alguém viu a cabeça de Sophie escondida sob um monte de neve na manhã da última terça-feira, 9, em uma casa próxima a casa de Albert.

A pessoa rapidamente avisou a família e Sophie foi resgatada, para a felicidade de todos. Ela ainda estava viva, mas perdeu muito peso e sofreu complicações pelo frio. Ela foi levada ao veterinário, medicada e agora está em casa, sendo muito mimada e aquecida. A família está muito feliz por toda ajuda que recebeu para resgatar o amado animal de estimação.