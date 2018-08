Cadela que era maltratada pelo antigo dono é tratada e consegue nova família

Blanche, a cadelinha que ganhou suéteres de desconhecidos após pedido no Facebook. Foto: Facebook/AmyLynnKlein

A chihuahua Blanche, de 14 anos, foi levada ao abrigo Baldwin Park Animal, na Califórnia, Estados Unidos, por seu próprio dono, em outubro de 2017. A cadelinha estava com problemas nos dentes, abaixo do peso e seu pelo estava caindo muito.

"O dente dela estava tão ruim que, se ela lambesse qualquer coisa, você tinha que lavar imediatamente. O cheiro era inacredtiável. Ela acabou tendo que arrancar seis dentes", disse uma voluntária do abrigo, Amy Klein, ao The Dodo.

Nove dias depois de levar a cachorrinha ao abrigo, o dono voltou ao local pedindo o animal de volta. Ao saber que iria ter que pagar taxas por todo o tratamento e cuidados feitos pelo abrigo, o dono desistiu de levar Blanche de volta e pediu para adotar outro cachorro. O pedido foi negado.

Neste dia, o abrigo já havia contatado Shannon Paris, uma coordenadora voluntária do abrigo Marley's Mutts, e ela e Amu levaram a cadelinha ao veterinário. Após exames, Blanche foi diagnosticada com síndrome de Cushing. Além disso, a cadela tinha tumores nas mamas que não poderiam ser removidos.

Enquanto a cadelinha era tratada, o Marley's Mutts fez uma publicação no Facebook pedindo suéteres para manter Blanche aquecida. Então muitas pessoas enviaram roupinhas para a cadela, e uma mulher até fez um casaquinho a mão para o animal. Amy começou a cuidar da cadelinha em sua casa e postou fotos de sua nova pet com as roupinhas ganhadas.

Com os cuidados, a saúde de Blanche começou a ficar mais estável e seu pelo começou a crescer novamente. "Eu a encontro sempre se escondendo embaixo de cobertores no closet. Ela ama sua casinha, onde ela tem um cobertor, e ela e Molly [outra cadelinha] amam dividir o espaço e ficarem juntinhas", disse Amy.

No fim de dezembro, Blanche foi adotada. Em um post do Facebook, Amy revelou que iria sentir muitas saudades do pet, mas que estava feliz porque ela teria um novo lar.