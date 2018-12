Cadela ganha filhote de presente e emociona internautas; assista

Para conseguir vencer ansiedade, tutora dá filhotinho a cãozinho no Natal. Foto: Reprodução/MetroUk

Não há limite para a fofura no mundo dos cachorros neste fim de 2018. Durante as comemorações natalinas, Nicolette Hall, de 23 anos, decidiu dar um presente diferente para sua Golden Retriever Minnie.

A cadela, de um ano de idade, sofre com crises de ansiedade e se assusta facilmente. Então, a tutora pensou que seria uma boa ideia presenteá-la com um filhote para dar um impulso de confiança de que precisava. “Ela tem muito medo e ansiedade, então achamos que conseguir um novo amigo a ajudará a sair da concha”, declarou Nicolette.

No dia 19 de dezembro, a ‘caixa surpresa’ chegou à casa. Minnie se aproxima do embrulho, com o rabo abanando, mas desconfiada. Nicolette abre a caixa e a cadela vibra. “Foi amor à primeira vista. Minnie sempre amou outros cães e tem amigos. Agora ela tem alguém com quem crescer e ajudá-la a ser corajosa!”, comemorou a tutora.

Assista ao vídeo:

Traumas psicológicos em cachorros

Você sabia que desconfiança, fuga e mordidas podem revelar traumas psicológicos em cães que foram abandonados? Histórico de rompimento familiar e trocas constantes de lares podem prejudicar a mente dos pets. A chegada de um outro cãozinho em casa também exige uma série de cuidados e atenção. Especialistas não admitem que os cachorros sentem ciúmes, mas acreditam que o sentimento de rejeição pode trazer sérias consequências para a convivência entre os pets.