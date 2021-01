Cadela espera dono doente durante 6 dias diante de hospital turco

A cadela Boncuk esperou por seu dono, Cemal Senturk, durante dias em frente a um hospital na Turquia Foto: DHA via AP

Uma cadela fiel esperou seu dono diante de um hospital da Turquia durante quase uma semana até ele receber alta de um tratamento para um problema no cérebro. A vira-lata Boncuk foi recompensada por sua lealdade com um reencontro comovente quando Cemal Senturk, de 68 anos, finalmente deixou o hospital da cidade de Trabzon, no nordeste turco.

Senturk foi internado no dia 14 de janeiro por causa de uma embolia cerebral, de acordo com reportagens da mídia.

Boncuk seguiu a ambulância e iniciou sua vigília imediatamente diante da entrada do hospital, voltando todas as manhãs. Funcionários do hospital a alimentaram ocasionalmente.

"Ela não representa perigo a ninguém. Todos notaram o relacionamento entre a cadela e o dono. Isso deixa todos felizes", disse o diretor de comunicações do hospital, Fuat Ugur.

A filha de Senturk tentou levá-la para casa várias vezes, mas disse que ela sempre fugia para voltar ao hospital.

Quando Senturk enfim teve alta nesta semana, uma Boncuk exultante correu ao lado de sua cadeira de rodas, saltando para ser acariciada e balançando o rabo.

"Isso faz uma pessoa muito feliz. A cadela é muito próxima de nós, como um ser humano, e isso faz você feliz", disse Senturk.