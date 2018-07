Cadela divide seu cobertor com cachorro de rua

O cachorrinho Gavel foi reprovado no treinamento da polícia de Queensland, na Austrália, por ser fofo demais. Mesmo com a reprovação, o cãozinho recebeu uma nova função: receber os visitantes no Palácio do Governo de Queensland. Ele ganhou o título de 'primeiro-cão oficial vice-régio da província' e é visto frequentemente com um colete que leva o emblema do governo

Foto: Facebook/QldGovernor