Cadela comemora própria adoção nos EUA e não consegue largar novo tutor; assista

O cão Fish, um staffordshire terrier, comemorou adoção em Tampa, nos Estados Unidos Foto: Instagram/@fishypup

Uma filhote de staffordshire terrier comemorou ao ser adotada por um casal em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos. Apesar da sarna espalhada pelo corpo, a pequena Fish não conseguia parar de lamber e abraçar o novo tutor.

“Meu namorado e eu nos apaixonamos quando a vimos enrolada em uma bola em seu canil. Ela veio até nós e nos lambeu com carinho”, revelou Madison Sheriff na publicação que fez no Instagram.

A adoção aconteceu no domingo, 21, no Pet Resource Center, um abrigo local. Em um vídeo, Fish se joga no colo do novo dono, como se o estivesse abraçando.

Assista ao vídeo:

Sheriff relata que quando eles tiraram Fish inicialmente do canil, a cadela imediatamente se agarrou às pernas deles. "Seu rabinho estava abanando e partes do pelo estavam voando por todo lugar. Meu namorado se sentou e ela subiu em seu colo e rolou em cima dele para lhe dar todo o carinho que seu pequeno corpo pode dar”, lembra.

Fish está se recuperando de uma infestação de sarna, que resulta em perda de pelo e descamação. Sheriff visitou a cadelinha todos os dias até que assinou a papelada para adotá-la na terça-feira, 23. "Eu a visitava todos os dias até podermos descobrir algumas coisas em casa com nossos outros animais, mas sabíamos que precisávamos dela", diz.