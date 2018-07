Cadela bate recorde mundial com mais de 18 centímetros de língua

Mochi Rickert é uma são bernardo, considerada o cão com a maior língua do mundo segundo o 'Guinness Book'. Foto: Reprodução de vídeo/Guinness World Records/YouTube

Mochi Rickert é uma são bernardo fêmea de Dakota do Sul, nos Estados Unidos e, atualmente, é o cão com a maior língua do mundo, título concedido pelo Guinness Book, o livro dos recordes.

Oficialmente medida por um veterinário, a língua de Mo, como é chamada, mede 18,58 centímetros.

Quando ela não está babando, comendo pasta de amendoim ou lambendo o próprio rosto, Mochi diverte muito os donos dela.

"Ela trouxe muita alegria para nossa vida, porque ela é calma e também um alívio para nós, porque ela é muito engraçada", disse Carla Rickert ao Guinness.

A cadela está com a família há seis anos e meio e chegou até eles por meio de uma agência de resgate na cidade do Colorado que atua com cães de grande porte.

Segundo Carla, o título de cão com a maior língua do mundo faz com que toda a baba que ela tem de limpar valha a pena.

Conheça Mochi no vídeo abaixo:

