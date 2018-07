Cadela adotada vira 'mãe' de todos os bichos em sítio nos Estados Unidos

Missy e sua dona, Meylin Hadad. Foto: Reprodução/Instagram @Gordo_&_Family

A norte-americana Meylin Hadad, apaixonada por animais, adota com frequência bichinhos abandonados e os leva para seu sítio no sul da Flórida, nos Estados Unidos. E um dos felizardos foi a cadela Missy, que incorporou o papel de mãe adotiva da dona. Hoje, ao conhecer qualquer animal novato que chega ao sítio, Missy decide amamentá-lo e cuidá-lo como se fosse seu filhote. Na lista de filhos, entram um porco, um coelho e até uma cabra.

Antes ser adotada por Meylin, Missy morava com conhecidos de sua atual dona. No entanto, eles não tinham noção do tamanho que a cadela chegaria. "Eles receberam Missy quando ela era uma recém-nascida. Não estavam muito familiarizados com a raça. Não perceberam o quão grande ela estava ficando, então, aos seis meses, eles não tinham espaço para ela e não queriam cuidar dela”, afirmou Meylin ao site The Dodo. A jovem, então, decidiu acolher Missy em 2012.

Desde então, a cadela divide o sítio com cães, gatos, cavalos, galinhas, pássaros, um porco, um coelho e um porco-espinho. “Missy imediatamente quer brincar com todo mundo. Qualquer novo animal que eu trouxer, ela quer amamentar e assumir o papel de mamãe”, relatou Hadad ao site.

Missy e Gordo aninhados juntos. Foto: Reprodução/Instagram @Gordo_&_Family

Um dos últimos "bebês" resgatados foi Gordo, um pequeno porco encontrado em Miami. A conexão de Gordo com Missy foi imediata, contou Hadad. "Esse porco foi diretamente para a cachorra. Obviamente a primeira vez em que eles se encontraram, eu segurei Missy, apenas sendo cautelosa.Mas eles estão brincando desde então. Gordo sobe em cima dela. É adorável".

Confira outras imagens de Missy no Instagram do sítio:

