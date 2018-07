Cadeira de rodas caseira permite locomoção a bebê canadense

Foto: Reprodução / YouTube

A pequena Evelyn Moore, 1, chama atenção por onde passa por utilizar uma cadeira de rodas um tanto quanto diferente. Sem gastar muito dinheiro com o utensílio para a filha portadora de paralisia, ela criou um modelo caseiro para ela.

De acordo com o The Canadian Press, a garota foi diagnosticada com câncer aos quatro meses de idade, quando uma enfermeira percebeu um excesso de movimento da criança na região do quadril, que na verdade era um tumor que não poderia ser removido, e obrigou a criança a passar por oito seções de quimioterapia, e posteriormente ficaria permanentemente paralisada dos braços para baixo.

Desta forma, a mãe encontou tutoriais de como fazer uma cadeira de rodas caseira na internet, e conseguiu uma que custava cerca de 100 dólares, com duas grandes rodas na lateral, uma estrutura plástica roxa, e rodinhas menores na parte de baixo.

Confira a locomoção que a pequena Evelyn já consegue desenvolver no vídeo abaixo: