Cacto parecido com Groot, de ‘Guardiões da Galáxia’, faz sucesso na internet

Um cacto parecido com o personagem Groot, de 'Guardiões da Galáxia', foi descoberto no Arizona e fez sucesso na internet Foto: Marvel/Divulgação

A emissora ABC15, de Tucson, nos Estados Unidos, postou uma foto no seu Facebook de um cacto que está fazendo sucesso na internet por uma razão inusitada: ele é parecido com o personagem Groot, dos quadrinhos e filmes Guardiões da Galáxia.

Originalmente tirada por Anthony Finfrock, morador local, a foto mostra um cacto gigante no subúrbio de Tucson que cresceu de uma forma que adquiriu formato humano. Os moradores do terreno onde fica a planta também cortaram dois olhos para torná-la mais humana ainda.

Tucson é a segunda cidade mais populosa do Arizona, Estado que fica no meio do deserto de Sonora, tem a maior concentração de cacto da espécie saguaro no planeta. Se bem cuidada, a planta pode alcançar até 12 metros de altura, como o que parece o personagem da Marvel.

Veja abaixo a foto do cacto.