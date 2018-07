Cachorros têm cerimônia de casamento em hospital nos EUA

Cachorros tiveram cerimônia de casamento em hospital. Foto: Josh Dorazio/Stock Snap

O Hospital Infantil Mercy em Kansas, nos Estados Unidos, foi palco de um lindo casamento entre dois cachorros no início de maio. Os dois animais são cachorros que ajudam em terapias.

"Hope sempre foi a namorada de Hunter, o que nos fez pensar 'por que não ter uma pouco de diversão e tornar isso oficial?'", disse Missy Stover, uma voluntária do programa de terapias do hospital à revista People. "Se algum cachorro já mereceu um casamento, são esses dois", completou.

Isso porque os dois golden retriever passam 40 horas por semana animando os pacientes. "Desde que eles se conheceram em 2015, eles sempre se veem. Há uma energia especial entre eles", disse Allison Bowring, cuidadora de Hope.

A cerimônia de casamento ocorreu no dia 18 de maio, na capela do hospital, e contou com a presença de cerca de 60 pessoas, entre pacientes e funcionários. "O casamento foi um jeito divertido de fazer as crianças se envolverem mais na vida dos dois cachorros", disse Stover, que contratou um juiz de paz, providenciou balões, um bolo para cachorros e lembrancinhas que tinham coleiras e adesivos.

Hunter usou uma gola com gravata e Hope usou um vestido branco e até um véu. Os dois compartilharam um biscoito e depois rolaram juntos na grama. Confira algumas fotos: