Cachorros roubam a cena nas eleições locais britânicas

Cães tiveram que esperar do lado de fora das cabines eleitorais, enquanto os donos votavam Foto: Instagram/eastern_daily_press

Nem políticos, nem eleitores. Quem está roubando a cena nas eleições locais britânicas, que começaram nesta quinta-feira, 4, são os cachorros das pessoas que compareceram à votação.

Com a hashtag #dogsatpollingstations (cães em locais de votação), os usuários postaram fotos de seus pets ao lado das placas que indicam a entrada da seção eleitoral.

No ano passado, as fotos de cães também chamaram atenção durante a votação do ‘Brexit’, que definiu a saída da Inglaterra da União Europeia.

Confira as melhores fotos publicadas: