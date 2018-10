Cachorros entendem as palavras ditas a eles, diz estudo

Cãozinho se diverte na piscina de bolinhas. Foto: pixabay/jail79

Cachorros são capazes de responder a diversos comandos feitos por seus donos. Mas será que eles realmente entendem a linguagem humana? Estudo publicado na revista Frontiers in Neuroscience aposta que sim.

Leia também: Prêmio reúne as melhores fotografias de cachorro de 2018

De acordo com os cientistas envolvidos na pesquisa, os cães processam a palavra falada de forma semelhante aos humanos, na mesma área do cérebro, e têm pelo menos uma representação neural rudimentar do significado das palavras que lhes foram ensinadas. Ou seja, eles conseguem diferenciar as palavras que já ouviram daquelas que ainda não conhecem.

No experimento, uma dúzia de cães foi treinada para ficar em um scanner de ressonância magnética, para que a substância cinzenta pudesse ser monitorada enquanto determinados brinquedos eram erguidos pelos pesquisadores. Diferentes áreas do cérebro se iluminaram enquanto cientistas utilizavam palavras corretas para descrevê-los ou falavam coisas sem sentido.

"Sabemos que os cães têm a capacidade de processar pelo menos alguns aspectos da linguagem humana, já que podem aprender a seguir comandos verbais", explica o professor de neurocientistas Gregory Berns, da Emory University, em Atlanta, Geórgia, ao site Metro UK.

O projeto foi o primeiro a treinar os cachorros a entrarem voluntariamente em um scanner de ressonância magnética funcional e permanecerem imóveis, sem restrição ou sedação.