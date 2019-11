Cachorros ajudam a resgatar coalas sobreviventes de incêndios

Cachorros como Taylor (esquerda) e Bear ajudam na busca por coalas sobreviventes de incêndios florestais Foto: Facebook / @tateanimals I Facebook / @ifaw

O período próximo do verão na Austrália é marcado por incêndios florestais, e neste ano a costa leste do país, em especial, tem sofrido com esse fenômeno. Para tentar identificar coalas afetados pelos incêndios, cachorros passaram a atuar em buscas nas áreas afetadas.

Os incêndios são causados pelas altas temperaturas, baixa umidade e ventos fortes que atingem habitats de coalas e outros animais. A tarefa de identificar, resgatar e prestar atendimento a esses animais, vem sendo cumprida por Bear e Taylor. Até agora, já foram identificados mais dem cem focos de incêndio, e 350 coalas morreram.

Os dois são cachorros treinados para identificar coalas pelo cheiro e guiar humanos para o local. Taylor, da Tate Empresa de Treinamento de Animais, vem atuando na cidade de Port Macquarie, estado de Nova Gales do Sul, e já ajudou a encontrar oito coalas. Bear, do Cães de Detectação para Conservação, atua nos estados de Nova Gales do Sul e Queensland.

O cachorro Bear está ajudando a encontrar e salvar coalas feridos nos incêndios florestais em Queensland, Austrália Foto: Instagram/ @ficlarkphotography/ via Reuters

“Taylor ajudou a encontrar oito coalas nos nossos dias em campo. Em três ocasiões ela sentou bem abaixo de animais vivos, e em outras circunstâncias nos alertou sobre fezes frescas e nós notificamos observadores especialistas de coalas que então patrulharam a região em busca de sobreviventes. É como resolver um quebra-cabeça complexo e nós somos muito privilegiados por ser uma pequena parte no resgate de sobreviventes”, relatou em um post no Facebook a Tate - Empresa de Treinamento de Animais.

Bear usa meias protetoras durante as buscas por coalas feridos nos incêndios florestais da Austrália Foto: Instagram/ @ficlarkphotography/ via Reuters

Bear foi visto ajudando nas buscas por coalas em meios aos incêndios florestais na Austrália nesta quinta, 20 Foto: Ifaw Austrália/ via Reuters

O cachorro Bear é descendente de um cruzamento da raça boiadeiro australiano Foto: Instagram/ @ficlarkphotography/ via Reuters

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais