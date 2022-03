Cachorro viraliza ao convencer homem a comprar um picolé; assista

Segundo a dona do cão, ele agora pede sorvete todos os dias. Foto: TikTok/@marlenebasaldua

Um cão viralizou no TikTok por ser apaixonado por picolés. Filmado pela dona, Marlene Basaldua, o cachorro, que vive no Peru, não esconde a empolgação ao ver a vendedora de sorvetes atravessando a rua e começa a pular de alegria.

"Sempre a espera para pedir seu lanchinho, mas acabou que agora pede todos os dias", escreveu Marlene no vídeo.

Um homem então aparece, compra dois picolés e resolve dar alguns pedaços para o cãozinho.

A publicação já conta com mais de 750 mil visualizações e mais de 60 mil curtidas.

Nos 2 mil comentários, os internautas demonstraram encantamento pela cena. Alguns brincaram, até mesmo, que o cachorro agora é um influencer e pode fazer propaganda para marcas de sorvete peruanas.

Assista ao momento:

Cachorros não devem ingerir alimentos para humanos

A adestradora Carolina Jardim alerta, porém, que oferecer alimentos de seres humanos para cães não é uma prática recomendada. O sorvete humano tem uma taxa muito alta de açúcar que pode fazer mal aos animais.

Além disso, em relação à parte comportamental, o costume não é adequado por incentivar o cachorro a pedir e dividir a comida dos donos. "É muito importante que os cães tenham essa noção clara do que é comida de cachorro e do que é comida de gente", explica.

Segundo ela, pedir comida à mesa ou dividir o alimento dos tutores não é um comportamento desejável. "Sendo sorvete ou não sendo sorvete, o nosso alimento é balanceado nutricionalmente para humano e não para cachorro", argumenta.

Como alternativa aos picolés para humanos, a adestradora conta que já existe um mercado grande de sorvetes para pets, tanto em massa quanto em palito.

Capitais com ambientes pet friendly possuem, até mesmo, sorveterias que oferecem a versão para animais. "Isso é uma separação importante, porque assim o cão entende o que é o alimento dele e o que é o nosso", ela explica.

Também há a alternativa de fazer o picolé para o animal em casa. Além de ser uma opção, por vezes, mais em conta, o sorvete caseiro garante um controle sob o que o pet irá ingerir.

Como fazer um picolé caseiro para pets?

Existem várias formas de fazer um sorvete específico para os animais e a prática traz vários benefícios. Carolina Jardim conta que, além de refrescar os pets, o gelo ou o picolé contribui para os níveis de bem-estar.

"É um enriquecimento ambiental porque vira um brinquedo, é um enriquecimento alimentar porque ele vai se alimentar de uma forma mais rica, é um enriquecimento sensorial porque ele vai trabalhar o faro e o paladar de outra maneira e é um enriquecimento mental também porque ele vai ter que pensar e descobrir como adquirir aquele alimento", afirma.

Para cães acima do peso ou idosos, o picolé também pode estimular a prática de atividades físicas. Carolina diz que os tutores podem oferecer apenas o gelo, que ser feito diversos tamanhos, dependendo do porte do animal.

O modo mais prático de fazer um sorvete caseiro é inserindo a ração do animal. No calor, as refeições podem, até mesmo, ser oferecidas dessa maneira.

O tutor também pode colocar pedaços de frutas no gelo, o que também é muito indicado. Também há a opção de inserir, no picolé de frutas, caldos específicos, como os de legumes ou de carne.

Porém, frutas ácidas, como laranja e abacaxi, devem ser evitadas, pois podem fazer mal aos pets. Muitos animais também não digerem bem alimentos como abacate ou uva, que é uma fruta tóxica para os cachorros.

Caso o dono queira oferecer o picolé no palito para o cão, o ideal é oferecer aqueles que não possuem corantes ou os comestíveis, que não prejudicam o intestino dos pets caso sejam ingeridos. Tubérculos também devem ser cozidos antes de serem oferecidos.

Existem muitos cãezinhos que possuem certas restrições alimentares. Na dúvida, Carolina explica que o ideal é procurar um veterinário ou nutricionista e saber quais frutas podem ser dadas para os animais.

No TikTok, vários perfis ensinam a fazer sorvetes para cães. O recomendado sempre é procurar veterinários e especialistas, que podem orientar sobre os alimentos que podem ser ingeridos.

Perfis como o do Vetlim, hospital veterinário em Limeira, interior de São Paulo, compartilham vídeos que orientam sobre o assunto.

Confira:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais