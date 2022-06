Cachorro vira super-herói da reciclagem no Chile ao ajudar na coleta de lixo de parque

Sam: o Super-herói do Parquemet incentiva os turistas a levarem seus resíduos em um dos mais de 40 pontos de reciclagem espalhados pelo parque Foto: Instagram/ @bordergoly

Nos últimos meses, a cidade de Santiago, no Chile, ganhou um super-herói inusitado: peludo, de quatro patas e amigo do meio ambiente. O cachorro Sam repercutiu nas redes sociais por recolher dejetos deixados por turistas no Parque Metropolitano de Santiago.

Em abril, ao lado do seu tutor, Gonzalo Chiang, o border collie coletou cerca de 602 máscaras, 585 garrafas e 304 latas jogadas pelo local. Gonzalo teve a iniciativa ao se deparar com muita sujeira pelo chão.

Após a atitude, o cãozinho virou a estrela principal da campanha de reciclagem do parque. Sam: o Super-herói do Parquemet incentiva os turistas a levarem seus resíduos em um dos mais de 40 pontos de reciclagem espalhados pelo parque ao invés de jogá-los no chão.

"Surgiu a necessidade de virmos preparados para levar o lixo que encontrávamos. O passeio é uma boa oportunidade para limpar, em vez de poluir", explicou o tutor explicou em entrevista à Reuters.