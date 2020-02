Cachorro vira mascote de posto de combustível e tem crachá e uniforme

Stopa com o gerente de posto de gasolina Daniel Trindade, que adotou o animal Foto: Facebook / @postoprimaverasinop

O cachorro Stopa ganhou um novo lar nesta segunda-feira, 3, após ter sido abandonado. Ele foi adotado por Daniel Trindade, gerente de um posto de gasolina no Mato Grosso, e agora é o mascote do local, com direito a uniforme e crachá.

O contato entre Daniel e o cachorro foi feito por meio de uma voluntária da Associação Protetora dos Animais do Município de Sinop (Apams) que é cliente do posto, e resultou na adoção. O animal ganhou, além do uniforme, uma casinha e uma área verde para brincar.

Stopa é o segundo mascote adotado pelo posto. O primeiro, com mesmo nome, retornou para a família original ao ser identificado por eles após uma reportagem local. Em entrevista para o E+, Daniel Trindade conta que decidiu, então, publicar nas redes sociais que buscava um novo cachorro para adotar, chegando então a Stopa.

Após ser adotado, Stopa ganhou uniforme e crachá Foto: Facebook / @postoprimaverasinop

“O Stopa é um cachorro bem tranquilo, calmo. Os clientes vêm, tiram foto com ele, brincam bastante”, relata Daniel. O animal será agora, além de mascote do posto, parte de uma campanha que visa arrecadar fundos para a Apams, que ajuda animais abandonados.

Segundo o gerente do posto onde Stopa mora, o animal faz sucesso com os clientes Foto: Facebook / @postoprimaverasinop

O posto está arrecadando óleo de cozinha usado e repassará para a organização, que irá vendê-lo. Além disso, Stopa também participará de atividades em escolas do município de Sinop, divulgando a campanha e incentivando hábitos de sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais