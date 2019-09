Cachorro se torna ‘melhor amigo’ de bezerro em santuário animal

Lincoln e Calvin passam o dia um ao lado do outro em santuário de proteção animal. Foto: Facebook / Black Goat Farm and Sanctuary

Um cachorro da raça pastor australiano chamado Lincoln se aproximou de um bezerro, o Calvin, no santuário e fazenda Black Goat, em Ontário, no Canadá.

Os membros da instituição, responsável por resgatar bichos que seriam mortos pela indústria alimentícia, salvaram o ruminante do corte e, em pouco tempo, perceberam que o cão passou a protegê-lo diariamente. E assim 'nasceu' a amizade entre os dois.

Megan Mostacci, co-fundadora da Black Goat, conta que Lincoln convive com o bezerro mesmo após ele ter crescido. Além disso, o cão costuma ser ‘amável’ e ‘gentil’ com todos os filhotes que chegam - sempre com uma postura protetora e carinhosa. "Seis meses depois, ele ainda acha que precisa vigiar Calvin", contou ela em entrevista ao site Dodoo.

Calvin e Lincoln descansam na sombra. Foto: Facebook / Black Goat Farm and Sanctuary

A mulher disse também que o bezerrinho gosta muito de correr com o pastor australiano, sobretudo por conta dos maus-tratos que sofreu. Ela explicou o porquê ao lembrar do dia que ele foi retirado das celas apertadas da fazenda de gado leiteiro, onde provavelmente seria morto em menos de seis meses. "Ele nunca esteve ao ar livre ou esticou as pernas [pela primeira vez]. Aí ele apenas correu [quando o colocaram no pasto]", recordou.

Lincoln não se importa com porte de animal, raça ou seja lá o que for na hora de tratar outras espécies com carinho. Inclusive, ele fez amizade com um pintinho também:

É comum no santuário os bovinos conviverem com gatos, cachorros e humanos pacificamente. Nem todos cultivam o vínculo duradouro como a dupla Lincoln e Calvin, mas os funcionários registram momentos de carinho entre as espécies em suas redes sociais. Veja abaixo: