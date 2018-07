Cachorro rouba a cena ao ‘cumprimentar’ corredores em maratona de Nova York

Cachorro cumprimentou competidores da maratona nova-iorquina Foto: Instagram / @martygetstogo

Um cachorro roubou a cena durante a maratona de Nova York, realizada no dia 5 de novembro.

Acompanhado de seus donos, Marty McFly, um beagle-Lab de um ano que é 'homônimo' do clássico personagem interpretado por Michael J. Fox em De Volta para o Futuro, fez mais do que apenas ficar observando a movimentação da calçada ou correr, pular e ser acariciado pelos competidores. Ele foi até à pista e, em pé, segurado por um de seus donos e 'cumprimentou' uma série de corredores que se preparavam para a largada.

A fofice de Marty virou vídeo e foi parar no seu perfil no Instagram. A Internet gostou. Desde então, uma revista de corrida canadense e uma de cachorros compartilharam o vídeo que a família do cão publicou no Instagram de Marty.

Os donos do cachorro, segundo informou o site The Dodo, o adotaram após ele ser reabilitado por uma rede de resgate de cães que procura lares para esses animais.