Cachorro que nasceu com as patas viradas para cima passa por cirurgia para andar

O Veterinário Erik Clary segura o filhote Milo que foi resgatado e levado para a universidade Foto: Derinda Blakeney/Oklahoma State University via AP

Milo nasceu com as patas dianteiras viradas para cima e para corrigir essa condição foi operado na Universidade Estadual de Oklahoma, nos Estados Unidos, e agora o filhote poderá andar. O veterinário Erik Clary disse nesta sexta-feira, 25, que está satisfeito com o progresso do cachorro de dez semanas.

O filhote de 3,6 quilos, que passou pela cirurgia nos cotovelos em nove de janeiro, está em recuperação no Centro de Ciências Veterinárias de Saúde da Universidade Estadual de Oklahoma.

Clary diz que Milo, aparentemente uma mistura de beagle e coonhound, sofria de luxação congênita do cotovelo. Clary inseriu pinos nos cotovelos do cachorro para realinhar as articulações e ajudá-lo a aprender a andar.

Jennie Hays, fundador do grupo de resgate de animais Oliver and Friends Farm Sanctuary, levou Milo para a universidade e agora está cuidando dele no pós-operatório. O integrante da organização sem fins lucrativos disse na sexta-feira, 25, que o filhote estava indo muito bem e é um "cachorro muito feliz".