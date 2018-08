Cachorro que buscava própria ração no pet shop morre no Rio Grande do Sul

O vira-lata Pituco morreu após problemas de saúde. Foto: Facebook / @agropetparai

O cachorrinho Pituco, um vira-lata do interior do Rio Grande do Sul, faleceu na última sexta-feira, 10. Ele ficou famoso nas redes sociais porque buscava sua própria ração em um pet shop da cidade de Paraí, que tem pouco mais de 7 mil habitantes.

Segundo a dona, o cãozinho começou a fazer isso por iniciativa própria.

Pituco tinha 13 anos e enfrentava problemas de saúde há mais de um. Em homenagem ao bichinho, o pet shop publicou uma foto na última segunda-feira: