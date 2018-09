Cachorro provoca incêndio ao tentar roubar panquecas do fogão

Bombeiros alertam para risco de incêndio em casa, após acidente com cachorro. Imagem meramente ilustrativa Foto: Pixabay/skeeze

O Departamento de Bombeiros de Southwick, nos Estados Unidos, divulgou o vídeo de um incêndio provocado de forma acidental para alertar as pessoas sobre a importância de ter alarmes de incêndio ativos em casa.

O acidente foi causado enquanto o cachorro da família tentava roubar sobras de panquecas que estavam em cima do fogão. Funcionários disseram que o animal esbarrou no botão de ignição do fogão e acendeu o fogo, enquanto tentava alcançar a comida.

A mensagem “o alarme funciona” foi escrita para explicar o vídeo, publicado no dia 30 de janeiro pelo na página do Departamento de Bombeiros de Southwick no Facebook. O equipamento estava conectado a uma central de alarme monitorada, que notificou as autoridades sobre o fogo, agilizando o atendimento e evitando dando severos.

As imagens são da câmera de segurança da casa e mostram o momento exato em que o cão se apoia no fogão e o momento em que o fogo se inicia. É possível ver que os cachorros deitam no sofá enquanto a fumaça toma conta do ambiente. Pouco tempo depois, polícia e bombeiros chegam ao local para apagar o fogo.

"Se você tem animais de estimação ou crianças pequenas em casa, procure capas de segurança para os botões do seu fogão", acrescentou o departamento no Facebook.

Assista o vídeo: