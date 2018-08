Cachorro faz 'photobomb' no casamento de seus tutores nos EUA

Boone, o labrador, não se conteve durante a cerimônia de casamento de seus tutores. Foto: Chris Davis / Good Road Co / Imagem cedida pelo fotógrafo

Um cão da raça labrador fez um "photobomb" no casamento de seus tutores e o resultado não poderia ser melhor. Boone, de cerca de seis anos, tinha uma missão clara: estar perto dos noivos durante todo o evento e posar para fotos sempre que possível.

Boone é o cachorro de Jayce Conway, com quem vive grandes aventuras, já que o americano é fã de atividades ao ar livre. Há cerca de cinco anos, Conway conheceu Angie Blumberg, que se apaixonou por ele - e por Boone. "Ver Jayce cuidar desse cachorro tão bem é parte do que me faz amá-lo. Somos uma família. Ele é meu parceiro", disse Angie ao site The Dodo.

Quando os dois decidiram se casar, eles sabiam que Boone deveria participar da festa - uma celebração intimista feita em um resort nas montanhas de Montana, nos Estados Unidos. Apesar de obediente, Conway achou melhor não deixá-lo com as alianças. "Seu único papel era estar perto de nós e posar para fotos", disse.

Jayce Conway e Angie Blumberg queriam que Boone participasse da celebração e posasse para fotos durante o evento. Foto: Chris Davis / Good Road Co / Imagem cedida pelo fotógrafo

Tudo parecia tranquilo até que, durante uma oração na cerimônia, Boone decidiu rolar na grama - ao lado dos noivos. Todos riram, até mesmo o pastor. "Ele estava tentando ler a oração e não rir alto", contou Conway.

Boone provocou risos entre os convidados com sua 'gracinha'. Foto: Chris Davis / Good Road Co / Imagem cedida pelo fotógrafo

Encarregado de fotografar a cerimônia, Chris Davis conseguiu capturar o momento exato da gracinha de Boone. "Compartilhei a imagem em um grupo privado no Facebook criado apenas para o casamento e, no dia seguinte, Angie fez dela a foto do seu perfil", contou Davis. Depois disso, diz ele, a imagem rapidamente viralizou e já foi vista por milhões de pessoas em todo o mundo.

Davis também compartilhou a foto no Instagram da sua empresa de fotos e chamou Boone de "o melhor garoto".

Boone, Conway e Angie agora viverão juntos no Alabama. "Estaremos vivendo juntos pela primeira vez e acho que vamos aproveitar nossas caminhadas juntos com Boone", acredita Angie.