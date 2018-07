Cachorro escapa de compartimento de avião e fica perdido por 6 dias

O cãozinho Gaspar passou seis dias desaparecido após escapar de compartimento de bagagens de avião. Foto: Instagram/@cavieresjanis

Um cachorro 'salsicha' de dois anos chamado Gaspar deveria ser levado por Ligia Gallardo, melhor amiga de sua dona, de Santiago até Iquique, no Chile. Entretanto, ele saiu do compartimento de bagagens e acabou virando protagonista de uma história que inclui uma busca dramática, um deserta e uma intervenção da Força Aérea do Chile.

De acordo com o Clarín, Janis Cavieres é a dona de Gaspar. Ela havia retornado a Iquique há duas semanas e não havia conseguido levar o cão pois viajou de ônibus, então aproveitou que Ligia ia de avião para pedir-lhe que levasse o cachorro.

No dia 29 de junho, às 6h40 do horário local, a aeronave decolou do aeroporto de Santiago e o cachorro Gaspar estava em uma caixa de transporte no compartimanto de bagagem. Duas horas e 20 minutos depois, o avião pousou no aeroporto Diego Aracena, em Iquique, e Ligia se desesperou ao descobrir que a caixa de transporte estava vazia e que o cachorro havia sumido.

De acordo com informações que Janis recebeu, a caixa se abriu e caiu do compartimento de bagagens quando o avião estava a cerca de dois metros de altura do aeroporto de Iquique, pouco antes do pouso. A companhia aérea Sky, porém, disse que assim que o compartimnto foi aberto, o cachorro escapou correndo.

Assim começou uma saga que durou seis dias. Janis criou uma campanha nas redes sociais para descobrir o paradeiro de Gaspar. Os bombeiros procuraram diversas vezes na parte norte do Deserto do Atacama, mas não encontraram o cão. Dois dias antes de darem fim às buscas, o cachorro foi visto em um posto militar próximo ao aeroporto – mas ele escapava em direção a Cordilheira dos Andes toda vez que agentes tentavam capturá-lo.

Então a companhia aérea Sky disponibilizou um carro para encontrar o cachorro, e até a Força Aérea do Chile se envolveu nas buscas. Na quinta-feira da semana passada, Gaspar foi finalmente encontrado e levado para sua dona. "Ele estava sujo e bastante estressado. Estavam desnutrido. Ele ficou perdido por seis dias, o que o fez perder muito peso. Agora ele está com 6 quilos, e pesava nove", disse Paola Bravo, a veterinária que atendeu ao resgate do cão, ao jornal local Cooperativa. "Estamos mantendo-o hidratado e alimentando-o aos poucos", disse.

"Gaspar já está muito melhor de ânimo e já ganhou cerca de 800 gramas nos últimos dias", disse Janis ao Clarín. A companhia aérea Sky disse que está investigando se o ocorrido foi causado por falha humana e Janis não descarta tomar medidas legais contra a empresa.