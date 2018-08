Cachorro entra em mercado, furta saco de pão e vídeo viraliza no Facebook

Cachorro fugiu do supermercado e câmeras internas de segurança registraram o momento. Foto: Facebook / União Supermercado

Um cachorro vira-lata viralizou na internet após câmeras de segurança o flagrarem roubando um saco de pão no mercado de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, no dia 13 de agosto.

As imagens mostram o animal correndo pelo corredores do local com o alimento agarrado aos seus dentes. Duas funcionárias dos caixas, próximos à saída do comércio, viram o bicho passando, mas não conseguiram contê-lo e ele fugiu. Veja abaixo.

A publicação teve mais de 1.600 compartilhamentos no Facebook e agradou usuários da rede social. "Vocês já ganharam meu like pela maneira carinhosa e divertida desta postagem. Ajudem esse doguinho a encontrar um lar, caso tenha, que os furtos diminuirão", brincou um internauta.

"Não se engane. Estamos furiosos e à procura desse fora da lei. Assim que o encontrarmos, ele será duramente castigado tendo que comer três salsichinhas deliciosas!", retrucou a equipe do supermercado.

