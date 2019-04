Cachorro é resgatado em mar da Tailândia e recebe o nome de 'Sobrevivente'

Cachorro molhado sobre a plataforma de petróleo da Chevron após nadar mais de 220 quilômetros. Foto: Vitisak Payalaw / via Reuters

Um cachorro foi resgatado no Golfo da Tailândia, na sexta-feira, 12, após nadar mais de 220 quilômetros pela costa do país. As informações são da Associated Press.

Trabalhadores de uma plataforma de petróleo da Chevron viram o animal nadando em direção ao local, e o salvaram após amarrarem uma corda em seu pescoço e puxá-lo para cima.

O caso inusitado e de alto risco rendeu ao cãozinho o nome de Boon Rod - nome tailandês que significa “aquele que tem o mérito de sobreviver” ou, em forma reduzida, "Sobrevivente".

Na segunda-feira, 15, o pet passou por uma avaliação veterinária em Songkhla, no sul do país. Ele está em boas condições de saúde e foi enviado para uma entidade de proteção animal Watchdog, na Tailândia, para ser adotado.

Funcionário da plataforma de petróleo dando de beber para o cachorro resgatado. Foto: Vitisak Payalaw / via REUTERS

Tripulantes puxaram o cão com uma corda para salvá-lo. Foto: Vitisak Payalaw / via Reuters