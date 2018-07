Cachorro é resgatado após ficar com cabeça presa em muro

Um cachorro que vive nos arredores do Estádio Municipal de Ladário precisou ser resgatado no sábado, 29, após ficar com a cabeça presa no muro. Foto: Corpo de Bombeiros de Campo Grande / imagem cedida pelos responsáveis

Um cachorro que vive nos arredores do Estádio Municipal de Ladário, cidade a 419 km de distância de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ficou preso em um buraco no muro do estádio no sábado, 29.

O animal, que estava com a cabeça presa para fora da estrutura, foi ouvido por vizinhos que moram em frente ao local. Eles então acionaram o Corpo de Bombeiros Militar para ajudá-lo.

De acordo com os bombeiros, a viatura foi acionada às 15h para ajudar o cão. Foi necessário abrir um novo buraco no muro para fazer o resgate com mais segurança. O animal, que não apresentava nenhuma lesão aparente, foi entregue aos cuidados dos funcionários do estádio.