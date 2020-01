Cachorro é deixado dentro de carro e não para de buzinar; assista

Situação chamou a atenção dos pedestres, e alguns riram da cena enquanto o cachorro buzinava Foto: Instagram / @steelervh

Um cachorro foi deixado pelo tutor dentro do carro e começou a buzinar sem parar até que o homem retornasse. O registro da situação foi publicado em 9 de janeiro, em Melbourne, na Austrália.

A gravação do momento foi feita pelo ciclista Steele von Hoff. “Eu fazia a mesma coisa quando minha mãe ia no supermercado sem mim. Estou surpreso que ele não dirigiu pela rua”, brincou ele na publicação.

É possível ver o cachorro sentado no banco do motorista enquanto buzina, emitindo um som alto. O dono do animal chega pouco tempo depois e abre a porta do carro, deixando dois cachorros saírem. “O que você está fazendo? Eu estou chegando, fiquei cinco minutos fora”, disse o tutor para o cachorro.

No vídeo também há algumas risadas e comentários de pessoas que pararam para analisar a situação inusitada. Hoff destacou que as janelas do carro estavam abertas, sem riscos de que os cães pudessem morrer sufocados.

