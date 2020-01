Cachorro de rua faz sucesso como ‘guarda de trânsito’ na Geórgia

O cachorro Kupata se tornou conhecido na Geórgia por atuar como um 'guarda de trânsito' Foto: Misha Vignanski / EFE

Um cachorro de rua está sendo comparado a um guarda de trânsito e se tornando uma estrela nas redes sociais da Geórgia depois de um vídeo em que ele ajuda um grupo de crianças a atravessar a rua junto com a professora viralizar.

As imagens publicadas, que já possuem mais de um milhão de visualizações, mostram o cachorro, chamado de Kupata, saltando diante de um carro e latindo para obrigar o motorista a frear enquanto as crianças começam a atravessar a rua em direção a um parque, na cidade costeira de Batumi.

O cachorro corajoso, de quatro anos, vive na entrada de uma casas locais e “ajudar as crianças a transitar pela rua se transformou em uma de sua atividades favoritas”, dizem os vizinhos do edifício.

essa cadela se dedica a latir para todos os motoristas que não respeitam a faixa de pedestres, para proteger crianças quando cruzam a rua pic.twitter.com/2TKFijjQdf — iti malias (@itimaliasof) January 28, 2020

Kupata significa linguiça em georgiano, e o nome foi dado por um açougueiro que costuma alimentar o animal. “Eu o chamo de Kupata porque ele é rechonchudo e bem cuidado”, explicou o comerciante.

A atitude do animal resultou em um prêmio do Departamento de Turismo da região de Adjara, onde fica o balneário de Batumi. As autoridades deram a Kupata uma casa com uma estrela que lembra as encontradas na Calçada da Fama de Hollywood. Na estrela está escrita a frase “escolha do povo”, em inglês e em georgiano.

“Esta decisão foi tomada como um sinal de agradecimento para a cachorra por todo o seu trabalho de protetora e o seu comportamento exemplar”, disse Meri Emiridze, porta-voz das autoridades turísticas. Os admiradores da cadela também criaram uma página no Facebook para ela, onde Kupata já tem diversos seguidores.