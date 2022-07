Cachorro de busca é homenageado por bombeiros da Guatemala após acidente

Bombeiro carrega foto de Fox, cachorro da equipe de salvamento Foto: Johan Ordonez/ AFP

Um border collie de três anos, Fox, foi homenageado em cerimônia realizada na Cidade de Guatemala na última sexta-feira, 1. O cachorro participou de diversas operações com bombeiros do local, porém morreu devido a um acidente.

O cãozinho buscava certificação internacional para atuar em buscas e resgates, porém os planos foram interrompidos quando o pet foi atropelado por uma moto durante treinamento.

Com um pôster de Fox e uma caixinha com suas cinzas, bombeiros e seus cães se despediram do colega de trabalho. Não foram detalhadas as circunstâncias do acidente.

"Simplesmente nos ensinou a viver unidos. A tua cauda, os teus latidos, as tuas lambidas de manhã, tudo isso te tornou único. As pessoas que conseguiu localizar apesar dos terrenos instáveis, espinhos, chuva e tudo", lembra página destinada ao border collie em rede social.