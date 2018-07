Cachorro 'conhecedor de comida' faz sucesso no Instagram

Em entrevista à ABC News, dona garante que o cachorro não come o que está na foto Foto: https://www.instagram.com/popeyethefoodie/

Popeye é um cachorro adotado de Los Angeles que é praticamente um influenciador digital. Seguido por 239 mil pessoas, seu perfil o define como um conhecedor de comidas.

Seus sonos, Ivy Diep e seu marido, levam o pet para comer com eles em restaurantes que aceitam cachorros e tiram fotos de Popeye com seus pratos. Para completar a fofura, ele está quase sempre à caráter, ou seja, se veste de acordo com o tipo de comida.

Going derpy for these next generation eclairs from new French bakery, @lachouquetteofficial on Melrose Ave. They are beautiful, gluten-free, and tasty! This coming from folks who like gluten. #popeyethefoodie Uma publicação compartilhada por Popeye the Foodie Dog (@popeyethefoodie) em Mar 29, 2017 às 9:06 PDT

Celebrating Fat Tuesday with Baja Tacos from Tacos Baja Ensenada (@tacosbaja__) in East LA. #popeyethefoodie Sombrero - amazon Uma publicação compartilhada por Popeye the Foodie Dog (@popeyethefoodie) em Fev 28, 2017 às 4:16 PST

O cão foi adotado pelo casal em 2014 e eles acreditam que ele tenha três ou quatro anos.

Em entrevista à ABC News, Ivy garante que o cachorro não come a comida, eles apenas dão pedaços do que não fará mal a ele. Além disso, os donos dizem que Popeye sempre recebe elogios por se comportar bem em frente a comida. Ele só late para outros cachorros na rua.

