Cachorro brinca com padre durante missa e diverte público; assista

Padre foi surpreendido por 'visita' de seu cãozinho de estimação. Foto: Loane Dorneles / Facebook

Os fiéis da paróquia de Itacurubi, pequeno município do Rio Grande do Sul, receberam um visitante 'especial' no domingo, 12.

Enquanto o padre Irineu Neto Guedes Machado celebrava a missa, um cachorro resolveu brincar com a batina dele, divertindo quem estava ao redor. Em entrevista ao jornal local Diário de Santa Maria, o sacerdote, de 62 anos, conta que adotou o animal, chamado Seliguedim, há três meses.

"Como passei o dia no interior rezando missas, acho que ele sentiu a minha falta, porque não parei em casa. Como a casa paroquial fica perto [da minha], ele ouviu a minha voz e chegou até a igreja", explica.

Depois que concluiu a reza, Irineu Neto pediu licença aos fiéis e foi dar comida ao pet para, em seguida, voltar à missa.

O vídeo foi publicado no Facebook por Loane Dorneles dos Santos, que frequenta a paróquia, e emocionou internautas. "Deus se manifesta em todas as criaturas, na inocência e na simplicidade", escreveu uma mulher. "Olha a seriedade do padre. Se fosse eu, já estaria no chão com o cachorro", brincou um rapaz.

Assista ao vídeo:

