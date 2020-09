‘Cachorro bombeiro’ Luck, que atuou em Mariana, recebe homenagem após morte

O cão de resgate Luck, que atuava com bombeiros, recebeu uma homenagem após sua morte Foto: Instagram / @bombeirosmg

O cachorro Luck, que atuava no 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Uberaba, recebeu uma homenagem na terça-feira, 29, dos membros do batalhão e de outros cães após sua morte. A causa não foi revelada, mas o animal tinha 12 anos de idade e estava internado em uma clínica veterinária de Uberaba.

Luck tinha uma atuação extensa na corporação, e foi o primeiro cão de busca de Uberaba, Minas Gerais. Em uma publicação no Facebook, o Hospital Veterinário de Uberaba citou a participação dele em operações de resgate após o rompimento das barragens em Itabirito, em 2014, e em Mariana, em 2015.

Ele também recebeu “várias honras ao mérito”, e foi o primeiro doador de sangue do hospital, ajudando no treinamento de outros cães de resgate. Os integrantes do batalhão em que Luck atuava, tanto humanos quanto animais, fizeram uma última homenagem para o colega, que foi publicada no Instagram.

“Ele nos emprestou com amor e lealdade a habilidade de farejar vida. E foram muitas. Tivemos a sorte de tê-lo conosco por 12 anos e chegou o dia da derradeira despedida”, diz a publicação, que mostra os bombeiros batendo palmas para o caixão onde Luck estava.

“O último latido se foi, ficou a saudade e o respeito. Agora é ‘anjo Luck’, a zelar por nós”, conclui o post. Assista à homenagem:

