Cachorro anda 'na garupa' de um pônei e vídeo viraliza

Cachorro anda sobre pônei e vídeo viraliza. Foto: facebook.com/Callie Schenker

A cena inusitada de um cachorro “andando à pônei”, tal como uma pessoa anda à cavalo, foi flagrada por uma moradora do Estado de Missouri, nos Estados Unidos. Quando voltava para casa na semana passada, ela viu o cachorro do seu vizinho montado no pônei que é dela.

No vídeo de apenas 15 segundos, a moradora Callie Schenker dispara a rir enquanto vê Cricket, o pônei, trotando rumo à casa com o cachorrinho, Roper, nas costas. “Aparentemente, os dois são melhores amigos. Estou roubando o cachorro, novo ato de circo”.

Callie contou ao News-Leader que já tinha visto os dois animais juntos, mas na época havia tirado apenas uma foto. Ela comenta que sua parte favorita no vídeo é quando Roper continua sentado em Cricket após os dois começarem a andar. O cão chega a olhar para trás antes de sumir no escuro.

O vídeo foi compartilhado no Facebook na quinta-feira, 1, e já ultrapassou as 64 mil curtidas e 91 mil compartilhamentos.