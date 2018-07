Cachorro ajuda a resgatar jovem que havia caído em rio no Alasca

O cão Nanook ajudou Amelia a sair de um buraco com água congelante no Alasca. Foto: Facebook/ameliashootspeople

Nanook, um husky de sete anos, foi o responsável por ajudar uma mulher que se feriu enquanto fazia uma trilha no leste de Anchorage, no Alasca. O cão ajudou a puxar Amelia Milling de volta à terra firma após ela cair enquanto cruzava o rio Eagle, de acordo com o jornal Alaska Star.

Milling é uma jovem estudante de 21 anos que mora no Tennessee, e estava fazendo sozinha a trilha Crow Pass, quando se perdeu e foi encontrada pelo cão. "Minha primeira reação foi: onde está o dono dele? Então eu vi a coleira e estava escrito que ele era um guia da Crow Pass, e percebi que ele estava ali para me ajudar", disse a jovem à AP.

Nanook a guiou de volta para a trilha e acampou com ela durante a noite. No dia seguinte, a jovem tinha de atravessar um rio, mas acabou caindo em um buraco que era bastante profundo. O cão então a puxou de volta para a terra rapidamente, antes que ela congelasse na água gelada. "Ela escorregou e caiu, e o cachorro foi capaz de salvá-la e levá-la de volta à beira do rio", disse Eric Olsen, do Alaska State Troopers, uma espécie de guarda policial.

Milling conseguiu ir até um localizador de emergência e foi resgatada por um helicóptero, e foi levada até Anchorage. Lá, foi tratada no hospital e liberada. "Eu acredito que o cachorro é um anjo da guarda", disse ela.

O cachorro Nanook pertence a Scott Swift, um homem que vive perto do fim da trilha de 39 quilômetros. Swift contou que o cão costuma andar sozinho pela região e que sempre acompanha pessoas que estão fazendo trilhas. "Ele faz isso há anos", disse o dono, que ainda contou que o cachorro nunca fez treinamento para resgate. "Ele faz isso por si só".

* Com informações da Associated Press