Cachorrinho se atrapalha em prova de obstáculos, mas parece se divertir muito

Foto: Pixabay

Olly, um cãzinho da raça Jack Russel, conquistou o público no tradicional show britânico de cães Crufts, que aconteceu no fim da semana passada em Birmingham, na Inglaterra. Mas sua fama não veio por ter ganho a competição. Na verdade, ele viralizou na internet porque se atrapalhou durante a prova de percurso de agilidade para cães resgatados.

O cachorro derrubou já o primeiro obstáculo da prova e, a partir daí, virou a diversão de quem estava assistindo - e também de quem estava narrando. O comentarista tenta se manter sério no início, mas não consegue conter a risada. "Olly está completamente louco, como vocês podem ver, ele está se divertindo muito. Ele ama a vida e se exercitar", diz o narrador, até cair na gargalhada com mais uma trapalhada do cãozinho.

Assista ao vídeo: