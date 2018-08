Cachorrinho é resgatado após entalar sua cabeça dentro de roda

Filhotinho precisa ser resgatado após ficar com a cabeça presa dentro de um pneu. Foto: Facebook / @bastropcountyanimalcontrolandshelter

Um cachorrinho que foi salvo após ficar com a cabeça presa dentro do aro de uma roda vem chamando atenção nas redes sociais. O fato ocorreu no condado de Bastrop, no Texas, Estados Unidos.

De acordo com o abrigo para controle de animais da região, ele foi resgatado pelo corpo de bombeiros da região. A página do abrigo chegou a publicar tanto o vídeo do pequeno preso, quanto do momento em que ele encontra sua mãe, que aparentemente deu cria há pouco tempo.

O cãozinho, assim como os outros filhotinhos encontrados próximos ao local, serão castrados e devem estar disponíveis para adoção em breve.

Confira o momento abaixo: