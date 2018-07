Cachorrinho de Carrie Fisher assiste ao trailer de ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’

A cidade de Chicago é um dos maiores centros urbanos dos Estados Unidos, com uma vida laboral intensa e muitos programas culturais. Lá, nem os animais escapam dessa rotina. O bulldog francês Manny sabe bem disso. Às vezes, o cansaço é tanto que ele dorme com a roupa do trabalho. Nem por isso deixa de promover reuniões com os amigos no fim de semana e curtir a vida

Foto: Instagram/@manny_the_frenchie