Cachorrinha amarrada a trilhos de metrô é resgatada

Foto: Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Uma história triste terminou de forma feliz na tarde desta quinta-feira, 20, em Camaragibe, região metropolitana do Recife (PE). Uma cadelinha foi encontrada amarrada aos trilhos do metrô, mas foi salva a tempo pelo maquinista que conduzia o trem no sentido oposto ao dos trilhos em que ela estava presa.

O maquinista estava indo até a estação Camaragibe, depois voltaria no outro sentido. Se não tivesse visto o animal na ida, poderia ter o atropleado na volta. Dois seguranças embarcaram no trem na chegada em Camaragibe e ajudaram no resgate do bichinho, que saiu correndo assim que foi libertado.